Туркмения остановила поставки газа в Россию

«Туркменгаз» остановил поставки газа в Россию из-за того, что не договорился по ценам с «Газпромом». Об этом на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркмении — 2024» заявил глава туркменской компании Максат Бабаев. Lenta.ru

«30 июня (этого года - прим. ТАСС) <...> в контракте был предусмотрен пересмотр цен на этот период: если стороны соглашаются по цене, то возможно было продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания. Поэтому, по условиям контракта, именно в этот период должна была пересматриваться цена, и если стороны не соглашаются, 30 июня должно быть прекращение контракта. Что, в принципе, мы и сделали», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркмении - 2024» (OGT 2024). ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации. Деловая газета «Взгляд»