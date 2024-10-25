Заместитель министра финансов России Иван Чебесков назвал госдолг США одним из самых серьёзных рисков для мировой экономики.

Об этом он сказал в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как заметил замминистра, во время этой сессии был поднят вопрос растущего по экспоненте государственного долга США, при этом на встрече глав и представителей Минфинов и ЦБ G20 24 октября в Вашингтоне никто, кроме России, про это не сказал ни слова.

«Про это никто ничего не говорит, МВФ аккуратно про это написал. Но это же ключевая проблема устойчивого развития! Коллеги предпочитают умалчивать про это», — цитирует его ТАСС.

По его словам, долг уже растёт «чуть ли не по триллиону в месяц».

«Учитывая в целом политические решения, которые мы видим в последнее время от США, скорее всего, в какой-то момент держатели этого долга, особенно <…> иностранные держатели этого долга, окажутся в каком-то не очень приятном положении», — заявил он.

Чебесков отметил, что скоро Минфину США, возможно, придётся решать — платить по купонам и по своим облигациям, например, в Китай или же обеспечивать социальными пособиями или социальными выплатами своих граждан.

«Наверное, мой ключевой тезис заключается в том, что речь идёт об одном из самых существенных рисков для мировой экономики, и эта тема не обсуждается», — заключил он.

В конце июля госдолг США впервые превысил $35 трлн.