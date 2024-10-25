В Сербии заявили о лучшей цене на газ от России

Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович заявил, что его страна получила от России лучшие цены на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на брифинге с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. По словам Поповича, в предстоящую зиму Сербия входит с лучшей ценой на газ, при этом весной Белград рассчитывает подписать с Москвой новый договор о газоснабжении.

«Сербия ожидает зиму подготовленной, у Сербии будет достаточно газа, такова договоренность президента Путина и президента Вучича, и мы точно в эту зиму входим с лучшей ценой газа в Европе и с достаточными объемами для граждан и промышленности. Уверен, что весну 2025 года будет подписан новый договор между "Србиягазом" и "Газпромом", об этом также будем говорить в Санкт-Петербурге, нет никаких сомнений, что наши два президента примут наилучшее решение для граждан Сербии и РФ», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России.