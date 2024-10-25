Набиуллина назвала причину роста цен в России

Цены в этом году выросли не из-за структурной трансформации экономики РФ, а в связи с перегревом спроса. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Как уточнила председатель ЦБ, за последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом, по ее словам, рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными корректировками.

«Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения», – подчеркнула Набиуллина.

ЦБ дал прогноз по новому повышению ключевой ставки в 2024 году

Сегодня ЦБ сообщил о повышении ключевой ставки до исторического максимума в 21,00% годовых. Регулятор решил повысить прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. Подчеркивается, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

По данным Росстата, с 15 по 21 октября недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% после 0,12% неделей ранее (8–14 октября). В годовом выражении, по данным Минэкономики, инфляция ускорилась менее значительно: с 8,51% на прошлой неделе до 8,52%.