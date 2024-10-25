Рынок акций РФ пошел вниз после решения по ключевой ставке

Днем в пятницу, 25 октября, российский рынок акций пошел вниз на фоне решения Центробанка повысить ключевую ставку до 21 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, утром индекс Московской биржи поднимался выше 2730 пунктов, однако после решения по ставке упал до 2699,75 пункта. Чуть позже произошла коррекция до 2711,09 пункта (минус 0,3 процента).

Индекс РТС составил 882,75 пункта. Стоимость большинства «голубых фишек» (акции крупнейших компаний с большой капитализацией и высокой ликвидностью) Мосбиржи снизилась в районе 2,9 процента.

ЦБ 25 октября поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 21 процента, рекордного для России значения. Предыдущий рекорд - ставка в 20 процентов - был достигнут в феврале 2022 года, однако вскоре после этого Центробанк перешел к смягчению денежно-кредитной политики.

В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания в России продолжают расти. Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели, необходимо ужесточение денежно-кредитной политики, объяснил регулятор.