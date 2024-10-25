Курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после повышения ключевой ставки Банком России до 21% годовых, что привело к снижению юаня до 13,492 рубля, следует из данных торговой площадки.

По данным Мосбиржи, рубль немного укрепился по отношению к юаню на торгах после решения Банка России повысить ключевую ставку до 21%, передает ТАСС.

После этого решения курс юаня снизился до 13,492 рубля, что на 0,41% ниже предыдущих значений.

ЦБ повысил ключевую ставку до максимального значения в истории РФ

Отмечается, что до объявления о повышении ставки индекс Мосбиржи находился на отметке 2730,41 пункта, что на 0,44% выше предыдущего уровня, а индекс РТС был на уровне 891,12 пункта.

После решения о повышении ставки индекс Мосбиржи снизился на 0,61% до 2701,83 пункта, а индекс РТС также упал на 0,61% до 879,82 пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 19% до рекордных 21%.