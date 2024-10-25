В Банке России рассказали, когда достигнут нейтральной ключевой ставки

Центральный банк РФ ожидает, что придет к нейтральной ключевой ставке в 7,5–8,5% в 2027 году. Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, сообщил корреспондент "Газеты.Ru".

"Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5–8,5%", — сказала специалист.

Она добавила, что Банк России не планирует "растягивать удовольствие" в виде повышений ключевой ставки до конца текущего десятилетия.

25 октября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Как рассказали представители финансового регулятора, соответствующее решение было принято из-за высокой инфляции в стране. Сейчас она складывается выше прогноза.

В тот же день Набиуллина сообщила, что Банк России не исключает возможность дополнительного повышения ключевой ставки до конца 2024 года. По словам специалиста, изменения могут внести в декабре, но это будет зависеть от поступающей информации о ситуации в экономике и темпов роста кредитования в государстве.