Поставки электроэнергии из России рухнули

По итогам первых девяти месяцев компания «Интер РАО», являющаяся единственным оператор экспорта-импорта электроэнергии в России, снизила поставки иностранным покупателям на 33,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. ТАСС

В январе-сентябре суммарные объемы экспорта российской электроэнергии составили 5,546 миллиарда киловатт-часов, уточнили в холдинге. За этот же период времени импорт в РФ увеличился на 12 процентов год к году, до 1,603 миллиарда. Что касается экспортных поставок, то в компании отметили рост поставок Казахстан, Киргизию и Монголию. В свою очередь, экспорт российской электроэнергии в Китай, напротив, просел из-за действующих ограничений в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта был зафиксирован в основном за счет перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана, заключили в «Интер РАО». Lenta.ru

Ранее в «Интер РАО» сообщили, что в ближайшие 10-15 лет более трети тепловой генерации в России потребуется модернизация. Российская газета