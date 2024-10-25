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Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

Литва приступит к демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией весной 2025 года. Об этом сообщил оператор электросетей республики Litgrid. ТАСС

«Все линии на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля, когда прекратится действие договора об электроснабжении», — указано в сообщении оператора. Отмечается, что вслед за этим начнется снос ненужной инфраструктуры электропередачи. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения. Газета.Ru

Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией
© РИА Новости
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