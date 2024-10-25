В Кремле рассказали о ходе реализации проекта газового хаба с Турцией

Проект газового хаба с Турцией в интересах Европы, и Россия ожидает конкретного прогресса по его реализации в течение ближайших нескольких месяцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу TRT World на полях состоявшегося 22-24 октября саммита БРИКС в Казани.

"Наши лидеры, президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган, в последние пару лет обсуждали вопрос о создании газового хаба в Турции. Это чисто экономический проект, который в интересах Турции, в интересах Российской Федерации и в интересах будущих потребителей в Европе. Потому что в Европе есть много стран, которые хотят покупать российский газ. Поэтому реализация этого проекта действительно необходима. Работа продолжается на уровне экспертов, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы получим действительно чувствительные результаты", - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что российский газ "гораздо дешевле, чем СПГ, приходящий на спот-рынок или из США".