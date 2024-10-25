В России ужесточили ввоз двух категорий бытовой техники

Минприроды России приняло решение об ужесточении требований к ввозу в страну ряда бытовой техники. Под данную меру подпадают кондиционеры и холодильники, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Подчеркивается, что речь идет об ограничении импорта продукции с хладагентами. Их используют в оборудовании для поддерживания необходимой температуры. Согласно новым требованиям Минприроды, разрешительный порядок ввоза упомянутой техники теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.

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По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств, хотя раньше лишь 10% кондиционеров подпадало под лицензию.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что крупнейший иранский производитель бытовой техники Entekhab Group после неудачных переговоров о покупке завода Vestel во Владимирской области переключился на другое предприятие. Как утверждалось, иранская сторона ведет переговоры о покупке завода холодильников крупного китайского бренда Midea в Татарстане.