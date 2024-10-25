В МВФ признали влияние конфликтов на экономику Европы

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что неопределенность в отношении инфляции и геополитические конфликты ухудшают перспективы экономического развития Европы. Об этом сообщается в докладе европейского департамента организации, сообщает ТАСС.

Авторы подчеркнули, что в краткосрочном периоде на экономическое развитие Европы негативно влияют неопределенность в отношении базовой инфляции, направления экономической политики и геополитические конфликты.