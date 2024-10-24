Путин признал проблему с проведением торговых расчетов

К настоящему времени с проблемой касательно проведения торговых расчетов с рядом стран России полностью справиться не удалось, подобные трудности до сих пор сохраняются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

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При этом глава государства отметил, что проблемы с проведением расчетов постепенно решаются. Снижать риски удается в том числе за счет более активного использования национальных валют в торговле с дружественными странами и сокращению доли западных валют в структуре подобных банковских операций.

Кризис с проведением торговых платежей начался еще в конце прошлого года и усугубился в 2024-м на фоне усиления санкционного контроля со стороны Министерства финансов (Минфина) США. В результате проблемы с проведением трансакций из России затронули в том числе дружественные РФ страны.

О массовых отказах региональных банков обслуживать подобные платежи из России сообщалось в Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах. Причиной для этого стали риски финансовых организаций попасть под вторичные санкции властей США из-за сотрудничества с РФ.

В середине сентября газета «Ведомости» сообщила об ухудшении ситуации с платежами в Турции. В результате этого российские импортеры были вынуждены работать с одним местным госбанком — Emlak Katilim. Однако тот, воспользовавшись своим доминирующим положением, стал диктовать компаниям из РФ свои условия и брать с них повышенную комиссию за обслуживание платежей. Это в итоге ударило по карману малых и средних российских фирм. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита БРИКС в Казани пообещал Путину устранить проблемы в банковском секторе.