На Западе оценили будущее платежной системы БРИКС

Создание платежной системы БРИКС чревато рисками фрагментации глобальной платежной системы. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

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Оно отметило, что главным пунктом повестки дня саммита БРИКС, в котором приняли участие лидеры Китая, Индии, Ирана и других стран, стало предложение России обойти доллар США путем создания новой системы платежных сообщений, известной как BRICS Bridge. Он должна стать альтернативой SWIFT, будучи ориентированной на технологии блокчейн, токены и цифровые валюты.

Как заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци незападные развивающиеся страны, такие как Китай, Россия, Индия и другие опасаются, что однажды США могут отключить их от SWIFT. Поэтому они приветствовали бы альтернативную платежную систему, если бы она появилась на свет.