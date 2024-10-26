Стал известен дизайн купюры для следующего саммита БРИКС

Символическая "купюра БРИКС", на которой будут изображены животные из входящих в это объединение стран, будет подготовлена к предстоящему в следующем году его саммиту в Бразилии. Ее макет предоставил эксклюзивно ТАСС генеральный директор компании "АРМ-регистр" и создатель похожей купюры, которую показали на завершившемся в Казани саммите, Евгений Федоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС" и продемонстрировал ее главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как позже рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, купюра ей не понравилась.

"У нас есть разработка сделать 200 (номинал купюры БРИКС - прим. ТАСС). <...> Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться "Тотемные животные", - рассказал Федоров. По его словам, сейчас на лицевой части купюры изображены символы государств: Кремль, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Темой рисунков на новой банкноте станут животные, которые ассоциируются со странами - участницами БРИКС.

"У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза", - сообщил собеседник агентства.

Набиуллина предложила альтернативу «купюре БРИКС»

"На двухсотой (имеется в виду номинал - прим. ТАСС) банкноте, конечно же, на оборотной части появятся и новые участники, те, которые туда (в БРИКС - прим. ТАСС) подали заявку", - поделился подробностями он.

"Это не платежное средство, единственное, что она (купюра БРИКС, - прим. ТАСС) сделана, конечно, очень высококачественно", - отметил Федоров.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что при создании купюры БРИКС использовались такие же технологии, как и для обычных банкнот, однако, их купюры являются сувенирными.