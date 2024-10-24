Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование Западом российских активов

Москва зеркально ответит на решение западных стран забрать доходы от российских замороженных активов для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Lenta.ru

«Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов, этих ресурсов, будем направлять на нужды экономики, на нужды субъектов Российской Федерации», - сказал Силуанов. ТАСС

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд евро под доходы от замороженных активов РФ. Газета.Ru