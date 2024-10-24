Стало известно, какое послание зашифровано в «купюре БРИКС»

Сувенирная «купюра БРИКС» стала символом многополярного мира, рассказал генеральный директор Киржачской типографии, где была создана и напечатана банкнота, Евгений Федоров. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что фон был сделан зеленым не просто так — он символизирует Казань, где проходит саммит БРИКС.

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В дизайне сувенирной купюры БРИКС заложен смысл, заданный президентом России Владимиром Путиным, — многополярный мир и равенство всех стран. Уникальность банкноты в том, что все скомпоновали в круг. Она имеет четверную нумерацию — как ни крути ее, номинал и нумерация наверху. Фон у нее зеленый, потому что саммит проходит в Казани, это исторически мусульманский регион, подыграть хозяевам саммита — субъекту РФ, — пояснил Федоров.

Директор типографии поделился, что лицевая часть статичная, а оборотная — динамичная. По его словам, на задней поверхности изображена галактика. Он отметил, что к созданию банкноты подошли серьезно. Федоров уточнил, что печать купюры подходит для третьих стран.

На лицевой части изображены условные символы стран — пятерки основателей БРИКС: Московский Кремль, китайский дракон, Тадж-Махал в Индии, статуя Христа Спасителя, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и так далее. Это многополярный мир, это наше прочтение будущей гармонии будущего мира. Не было никакого политического умысла, — заключил директор типографии.

Песков рассказал о реакции Набиуллиной на «купюру БРИКС»

Путин ранее продемонстрировал председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной символическую «купюру БРИКС». По словам представителя Кремля Дмитрий Пескова, глава регулятора банкноту не оценила.