Спрогнозированы потери Германии в случае победы Трампа на выборах

Экономика Германии может потерять до €180 млрд за четыре года в случае если победу на президентских выборах в США одержит кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Институтом германской экономики (IW).

"Если Дональд Трамп станет президентом США во второй раз, это будет иметь серьезные последствия для Европейского союза и Германии. Торговая война между США и Европой может означать потерю до €180 млрд для экономики Германии за четырехлетний срок его полномочий", - отметили в институте.

Если Трамп вновь станет главой Белого дома, он уже пригрозил повысить импортные пошлины на 10% или даже 20%, добавили в IW.

Это, по мнению экспертов, сильно ударит по германским компаниям, особенно по экспортно-ориентированным автомобильным и машиностроительным предприятиям. США были самым важным торговым партнером Германии в первой половине 2024 года.

Авторы исследования считают, что если Трамп повысит импортные пошлины до 10%, ЕС ответит эквивалентным увеличением тарифов. Германия, по их оценке, столкнется с потерей ВВП в размере более €127 млрд в течение еще одного четырехлетнего срока Трампа. Если обе стороны повысят импортные пошлины до 20% из-за торговой войны, это обойдется германской экономике в €180 млрд. Это означает, что ВВП Германии будет на 1,5% ниже в конце срока полномочий Трампа, резюмировали в IW.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что демократов на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис. Делегаты съезда Демократической партии официально утвердили ее своим кандидатом в президенты.