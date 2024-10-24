Минфин оценил необходимость корректировок налогов

Минфин РФ пока не видит необходимости корректировок налогов, в том числе в нефтегазовом секторе.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

"Но мне казалось, что в ближайшие годы говорить о каких-то корректировках налогов было бы неправильно. Поэтому сейчас я не стал бы принимать каких-то решений по корректировке налогов, в том числе в нефтегазовом секторе", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что все базовые решения по изменениям по налогам уже были приняты весной, и Минфин не планирует серьезных новаций в ближайшие годы.