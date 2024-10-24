Путин пригласил страны к сотрудничеству по коридору «Север – Юг» и Севморпути

Россия предложила всем заинтересованным странам участвовать в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» и Северного морского пути.

Россия предлагает другим странам присоединиться к сотрудничеству по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг» и Северному морскому пути (СМП), передает РИА Новости. Об этом заявил президент Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС, проходящего в формате «БРИКС+/аутрич».

«Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны», – сказал он.

Президент России подчеркнул, что Россия вместе с партнерами активно работает над развитием этих глобально значимых маршрутов.

По словам Путина, Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, которые проявляют интерес к участию в данных проектах. МТК «Север – Юг» является мультимодальным маршрутом, который простирается от Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тыс. километров. Коридор включает три возможных маршрута: транскаспийский, западный и восточный, каждый из которых включает в себя различные виды транспортных путей – от железнодорожных до портовых.

Северный морской путь протяженностью более 3 тыс. морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Этот маршрут является кратчайшим морским путем между Европой и Азией, а также между Дальним Востоком и европейской частью России. Таким образом, развитие Северного морского пути и МТК «Север-Юг» открывает новые перспективы для международной торговли и экономического сотрудничества.

Саммит БРИКС, на котором прозвучали эти предложения, проходит с 22 по 24 октября в Казани. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» предоставляет возможность странам обсудить насущные вопросы и укрепить международное партнерство.

Отметим, что президент России Владимир Путин 22 апреля на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым уже приглашал к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг все заинтересованные страны.

Передвижение по Северному морскому пути будет обеспечено круглогодично, что крайне важно для российской и мировой экономики, заявлял Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).