Путин объяснил, кто станет драйвером развития мировой экономики

Именно в государствах мирового большинства зарождается следующая волна глобального экономического роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС-плюс/аутрич», передает РИА Новости.

Глава государства указал на то, что странам БРИКС нужна собственная платформа, которая позволила бы раскрыть потенциал растущих экономик.

По его словам, сейчас требуется создание альтернативных, надежных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов, производственно-логистических цепочек, налаживание обмена технологиями и передовыми знаниями, развитие и повышение пропускной способности новых международный транспортных коридоров.

Накануне президент заявил, что многополярная модель запускает новую волну экономического роста. Он отметил, что мировая торговля и в целом глобальная экономика претерпевают существенные изменения. По словам главы государства, «в позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков».