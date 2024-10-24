Песков рассказал о реакции Набиуллиной на «купюру БРИКС»

Недовольство председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной шуточной купюрой БРИКС связано с обеспокоенностью национальной валютой, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий пресс-секретаря президента опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», — отметил Песков.

Ранее сувенирную «купюру БРИКС» продемонстрировали президенту России Владимиру Путину. Представитель Кремля уточнил, что банкноту могли напечатать в Торгово-промышленной палате. Песков назвал купюру символом общей работы, которая ведется в рамках объединения.

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Бывший советник президента по политическим вопросам Сергей Станкевич заявил, что на саммите БРИКС согласовали новую платежную систему объединения — Bridge. Она сможет мгновенно переводить рубли в индийские рупии, китайские юани и еще в десятки других валют. Эксперт отметил, что в обменном курсе не применяется доллар в качестве эталона. Техническая основа новой системы создана, и теперь остались организационные моменты.

По мнению старшего банкира ВЭФ.РФ Сергея Сторчака, важным условием для создания единой валюты БРИКС является мощное давление на тех, кто ее использует, — экспортеров и импортеров.