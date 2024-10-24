Аналитики заявили о «новой реальности» российской экономики

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что в российской экономике после кризиса 2022 года наметилась «новая реальность». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что «новая реальность» отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и увеличением объемов обрабатывающего сектора. По данным аналитиков, восстановительные темпы экономики исчерпаны, а рост ВВП в прошлом году составил 3,6 процента, с прогнозом 3,9 процента на 2024-й, но возможным снижением до 2,5 процента в следующем году.

Добыча газа в России за девять месяцев выросла на 10,3%

По мнению некоторых экономистов, называть эту «реальность» стабильной еще рано. Они считают, что текущие изменения могут быть временными. Отмечается, что восстановление экономики завершилось, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство.

Ранее президент России Владимир Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики. Так, только за апрель-сентябрь 2023 года ВВП азиатской страны увеличился на 7,5 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Путин отметил, что ряд участников объединения, включая РФ, должны стремиться к подобным экономическим результатам.