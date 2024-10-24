В России могут снять ограничения для инвесторов из недружественных стран

В настоящее время Минфин и Центральный банк России обсуждают вопросы снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран.

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Об этом газете «Известия» сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Если они хотят вкладывать деньги в Россию, то могут заводить деньги и при этом не будут ограничиваться с точки зрения репатриации прибыли или всех вложений», — сказал замминистра.

Чебесков напомнил, что сейчас средства иностранных инвесторов находятся на счетах типа C. Они выступают в качестве стратегического запаса России, который сформировали в ответ на блокировку российских активов. В связи с ситуацией вокруг золотовалютных резервов, Минфин пока не может разрешить использовать нерезидентам инвестировать средства со счетов С в российские ценные бумаги.

19 октября первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков заявил, что зарубежные инвесторы снова начали проявлять интерес к российскому фондовому рынку. По словам эксперта, позитивным сигналом для иностранцев послужила информация о том, что Международный валютный фонд объявил о возможности проведения ежегодного обзора экономики России.