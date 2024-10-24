Во Франции предрекли восстание после одного события на G20

Французские фермеры возмущены готовящимся подписанием торгового соглашения между Евросоюзом и рынком МЕРКОСУР на саммите G20. Также их беспокоит, что глава государства Эммануэль Макрон не выполнил ряд обещаний, данных владельцам национальных хозяйств, все это может привести к восстанию, пишет Spectator.

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«Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства», — говорится в статье.

Также сообщается, что главное французское фермерское объединение FNSEA уже уведомило правительство, что сделка с МЕРКОСУР станет «красной линией» и может вызвать протесты. Моральный дух фермеров уже подорван климатической ситуацией (дожди привели к рекордному падению урожая пшеницы и винограда, среди скота начались эпидемии).

Макрон обещал оказать фермерам финансовую поддержку и добиться, чтобы ЕС не заключал представляющие для них угрозу торговые сделки.