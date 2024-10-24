В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины

Срок действия кредита для Украины, который будет погашаться с помощью доходов от замороженных российских активов, составит до 45 лет. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза (ЕС), опубликованном на сайте организации.

«Ожидается, что кредит будет предоставлен Украине до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок действия 45 лет», — говорится в документе.

Отмечается, что средства для кредитования будут браться из бюджета ЕС, куда они поступили после «иммобилизации российских суверенных активов».

22 октября стало известно, что Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, речь идет о финальной стадии утверждения проекта.