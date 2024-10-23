В Индии рассказали о работе с Россией над зависшими рупиями

Индия и Россия работают над механизмом торговли зависшими рупиями российских компаний, рассказал РБК шерпа Индии, замглавы МИД по экономическому сотрудничеству Дамму Рави. Он добавил, что в настоящее время соглашение, предусматривающее торговлю валютой, уже заключено в сфере оборонного оборудования.

Какая-то часть этого уже разработана. В отношении оборонного оборудования уже существует соглашение о торговле в рупиях. Можем ли мы распространить его на другие сферы, например на нефть, — это вопрос, который предстоит обсудить, — сказал Рави.

Ранее сообщалось, что Индия оказывает поддержку России в плане поставок некоторых товаров, запрещенных западными санкциями. Компании в стране активно покупают и сырую нефть. Как объяснили эксперты, на счетах российских организаций копятся ограниченно конвертируемые индийские рупии, потратить которые не представляет возможным.

До этого стало известно, что индийская энергокомпания Reliance Industries решила отказаться от закупок нефти из РФ, поставленной танкерами судоходной компании «Совкомфлот». Нью-Дели не будет пользоваться судами этой фирмы из-за того, что ранее она подпала под санкции США.