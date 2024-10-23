В БРИКС поддержали инициативу России по открытию зерновой биржи

Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи, следует из Казанской декларации XVI саммита объединения. Документ опубликован на сайте Кремля 23 октября.

Участники конференции выразили намерение содействовать развитию торговли сельхозпродукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия.

«Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства», — говорится в декларации.

О предложении РФ открыть в рамках БРИКС зерновую биржу рассказал на саммите президент России Владимир Путин.

Это позволит формировать справедливые ценовые индикаторы и обеспечить продовольственную безопасность в объединении, пояснил российский лидер.

«Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания», — сказал Путин.

Он добавил, что со временем можно бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную.