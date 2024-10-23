Литва расторгает соглашение о судоходстве с Россией

Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Литвы. Ura.Ru

"С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать", - пояснили в пресс-службе правительства республики. Российская газета

Соглашение о торговом судоходстве Вильнюс и Москва подписали в 1993 году, в силу оно вступило в 1994 году. ТАСС