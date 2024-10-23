Вице-премьер РФ дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло

Российский вице-премьер Дмитрий Патрушев дал несколько поручений по стабилизации цен на сливочное масло «заинтересованным ведомствам». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Патрушев провел совещание с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей торговых сетей и нескольких ведомств. В ходе встречи отмечалось, что для стабилизации цен был активизирован импорт из некоторых стран. Вице-премьер подчеркнул, что это не должно отменять системного наращивания российского производства.

Патрушев отметил, что правительство предоставляет производителям и переработчикам комплекс мер господдержки. Речь идет о льготном оборотном и инвестиционном кредитовании, льготном лизинге и других мерах.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на данные Росстата, что сливочное масло в России подорожало почти на восемь процентов с июля и примерно на 18 процентов - с начала года. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой установить предельно допустимую розничную стоимость сливочного масла. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рост цен связывали с ростом себестоимости производства и увеличением издержек производителей.