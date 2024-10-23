Путин назвал использование доллара в качестве оружия большой ошибкой

Президент России Владимир Путин подтвердил, что доллар применяется в качестве инструмента давления на РФ, и это является серьезной ошибкой.

На расширенном заседании саммита БРИКС председатель Нового банка развития Дилма Роуссефф отметила, что сложная геополитическая обстановка в мире усугубляется тем, что доллар используется как средство воздействия.

— Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, — сказал в свою очередь президент РФ, слова которого передает РИА Новости.

Британский The Economist сообщает, что на саммите БРИКС Путин «представит план по разрушению доллара». По данным СМИ, российский лидер хочет построить с государствами-участниками новую финансовую систему, которая защитит страну и ее сторонников от санкционного давления.

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Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют.