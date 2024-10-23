Путин рассказал об угрозе нового кризиса в мире

Президент РФ Владимир Путин сообщил об угрозе нового кризиса в мире в связи с ростом долговой нагрузки в развитых странах, введением односторонних санкций и протекционизмом. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.

Глава государства указал на фрагментацию международной торговли, рынка прямых иностранных инвестиций. В частности, по его словам, речь идет о развивающихся государствах.

Также Путин отметил, что сейчас на высоком уровне находится волатильность цен на сырьевые товары, а из-за увеличения инфляции во многих странах падают доходы граждан и корпоративная прибыль. Глава государства выступил за создание инвестиционной платформы БРИКС, которая «стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик».

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С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера. Сегодня Путин выступает на заседании саммита БРИКС в расширенном составе. В настоящее время, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в организацию входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.