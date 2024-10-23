Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал несколько поручений заинтересованным ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул вице-премьер в ходе совещания, которое он провел с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств, правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Также было отмечено, что для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.

"Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль - это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки", - сказал Патрушев.

Со стороны правительства делается максимум возможного, чтобы не допускать замедления производства сырья и продуктов переработки, подчеркивается в сообщении аппарата вице-премьера.

Патрушев также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Таким образом обеспечивается его полная прослеживаемость - вплоть до момента покупки, что дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования.

О ситуации со сливочным маслом

Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

В министерстве также отметили, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.

Согласно опубликованным 9 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года - на 19,43%.