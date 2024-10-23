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Россия сохранила статус главного поставщика нефти Индии

Россия сохранила статус главного поставщика нефти Индии. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщает The Economic Times.

Россия сохранила статус главного поставщика нефти Индии
© Lenta.ru

Доля России в поставках сырья в Индию составила 39 процентов. Остаться на позициях лидера удалось благодаря привлекательной стоимости энергоресурсов. По словам аналитика Vortexa Серены Хуан, импорт российской нефти в Индию с апреля по сентябрь оказался на 2,5 процента выше год к году.

На втором месте среди основных партнеров оказались Ирак и Саудовская Аравия с долями в 18 и 13 процентов соответственно. За последний год их показатели сократились на 0,5 процента. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США нарастили объемы отгрузок в Индию до 8 и 5,5 процента. Всего азиатская страна стала закупать нефти на четыре процента больше.

Согласно данным ОПЕК, в августе доля российских поставок нефти в структуре индийского импорта сократилась с 45 до 40 процентов в общем объеме импорта углеводорода.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игоря Юшкова, подход страны к закупкам российских углеводородов отличается от китайского. Почти всю приобретаемую за границей нефть Индия передает местным нефтеперерабатывающим заводам, чью продукцию потом перепродает иностранным покупателям.

Экономика
Игорь Юшков
Фонд национальной энергобезопасности
Финансовый университет
ОПЕК