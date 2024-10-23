Путин назвал преимущество БРИКС над «Большой семеркой»

Президент РФ Владимир Путин рассказал о доли стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности. Как уточнил глава государства, она существенно превышает долю стран «Большой семерки», передают «Известия».

Путин оценил долю стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года в 36,7%. Что касается доли стран Группы семи, то она составит чуть более 30%, подчеркнул президент.

«30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше», - заявил Путин.

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С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера. Сегодня Путин выступает на заседании саммита БРИКС в расширенном составе. В настоящее время, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в организацию входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

18 октября Путин заявил, что совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти.