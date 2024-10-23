В Казахстане объяснили запрет на ввоз пшеницы из России

Казахстан принял решение о запрете ввоза пшеницы из стран Евразийского экономического союза, в том числе из России, для стабилизации цен на внутреннем рынке. Газета.Ru

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина, перед тем, как принять такое решение, власти республики прибегали к временным ограничениям, когда разрешение на ввоз российской пшеницы получали перерабатывавшие ее предприятия и птицефабрики. Но это не сработало, так как зерно завозили под тем или иным предлогом, а потом реэкспортировали. Это «ломало рынок» и нивелировало труд местных фермеров. Lenta.ru

«От $60 до $80 за тонну — не просто ломает рынок и нивелирует честный труд тысяч наших фермеров, она еще и вносит сумятицу в экспортные отправки», — пояснил политик. RT на русском