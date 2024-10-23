Названы уловки продавцов перед «Черной пятницей»

Некоторые продавцы в преддверии «Черной пятницы» могут прибегнуть к различным уловкам с ценами. Об этом заявила Aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Напомним, что в 2024 году «Черная пятница» начнется 29 ноября. Собеседница предупредила о том, что в магазинах могут просто обновить ценники: текущую цену указать как со скидкой, приписав рядом зачеркнутую более высокую.

Также среди товаров, выставленных с дисконтом, могут оказаться и те, у которых истекает срок годности, отметила специалист. Можно встретить и просроченную продукцию, добавила она. Кроме того, на ценнике продавцы могут мелким шрифтом указать, что скидка действует только для первых десяти покупателей.

Мошенники в такие дни могут прибегать к фишинговой рассылке рекламы о скидках со ссылками, ведущими на сайты-двойники известных магазинов и продавцов, указала Долгова.

Нередко в торговых залах офлайн-магазинов можно заметить смешение товаров со скидками и товаров без скидок, создающее неразбериху. В таких случаях покупатель может выяснить цену понравившегося товара лишь во время оплаты на кассе, подчеркнула эксперт.