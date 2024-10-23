Эксперт спрогнозировал, когда ключевая ставка начнет снижаться

Снижения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) стоит ожидать примерно во II квартале 2025 года - до этого есть возможность заработать средства на высоких процентных ставках депозитов. Об этом "РГ" рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

© Российская Газета

Он также предположил, что 25 октября регулятор скорее всего примет решение об ее очередном повышении.

"На 90% уверен что повышение будет на 1%, а на 10% не исключу возможности повышения выше на 1,5-2%. Основной причиной повышения ключевой ставки ЦБ станет растущая инфляция, которая сейчас в 2 раза выше целевого ориентира, а также увеличение инфляционных ожиданий среди населения", - пояснил эксперт.

Щербаченко подчеркнул, что в сентябре инфляция составила 0,48%, а годовая инфляция в этом месяце замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.

По данным Росстата, обратил он внимание, недельная инфляция снижалась на 0,06% с 17 по 23 сентября, на 0,19% с 24 по 30 сентября, на 0,14% с 1 по 7 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября. Таким образом, говорит эксперт, текущая инфляция немного замедляется но ее значение значительно выше прогнозных значений 4-4,5%.

Кроме этого, остаются значительными долги россиян по кредитным картам, отметил он. По итогам июля они составили 4,8 трлн рублей, что на 42% больше, чем в 2023 году. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями и потребительской активностью. В то же время объем ипотечного кредитования снижается. Остаются высокими только автокредиты.

Так, в сентябре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов составил 365 млрд рублей, что на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 года.

За 9 месяцев 2024 года банки выдали кредитов на 11,1 трлн рублей, что на 10% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с августом объем выданных автокредитов увеличился на 12,1%. Выдачи кредитов наличными упали на 23,16% к августу, средний размер кредита составил 169,8 тысячи рублей. В сегменте POS-кредитования объем выдач снизился на 6,3% по сравнению с августом 2024 года.

В то же время, говорит Щербаченко, с 8 по 14 октября цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%, при этом морковь подешевела на 1,9%, а картофель и бананы выросли в цене на 1,3%. Однако значительно увеличились цены на молочные продукты и масло, а стоимость авиаперелета снизилась на 2,5%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.

В октябре инфляционные ожидания россиян увеличились до 13,4% через год, по сравнению с 12,5% в сентябре, следует из опроса "инФОМ" для Банка России. Это максимальный уровень с декабря 2023 года (14,2%).

"Учитывая текущие экономические условия, регулятор будет стремиться остаться в условии жесткой денежно-кредитной политики и сдерживать инфляцию, еще повысит ключевую ставку", - заключил эксперт.

Он также напомнил, что сегодня многие банки уже подняли ставки по накопительным счетам и по депозитам до объявления новой октябрьской ключевой ставки. Щербаченко считает, что после заседания ЦБ 25 октября ставки по вкладам, могут подняться на 0,5 - 1%, в течение 20 дней в основном для новых клиентов, которые не имели вклада в этом банке в течении трех месяцев.