Эксперт спрогнозировал, когда ключевая ставка начнет снижаться

Эксперт Щербаченко спрогнозировал, когда ключевая ставка начнет снижаться
Снижения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) стоит ожидать примерно во II квартале 2025 года - до этого есть возможность заработать средства на высоких процентных ставках депозитов. Об этом "РГ" рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.
Он также предположил, что 25 октября регулятор скорее всего примет решение об ее очередном повышении.
"На 90% уверен что повышение будет на 1%, а на 10% не исключу возможности повышения выше на 1,5-2%. Основной причиной повышения ключевой ставки ЦБ станет растущая инфляция, которая сейчас в 2 раза выше целевого ориентира, а также увеличение инфляционных ожиданий среди населения", - пояснил эксперт.
Щербаченко подчеркнул, что в сентябре инфляция составила 0,48%, а годовая инфляция в этом месяце замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.
По данным Росстата, обратил он внимание, недельная инфляция снижалась на 0,06% с 17 по 23 сентября, на 0,19% с 24 по 30 сентября, на 0,14% с 1 по 7 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября. Таким образом, говорит эксперт, текущая инфляция немного замедляется но ее значение значительно выше прогнозных значений 4-4,5%.
Кроме этого, остаются значительными долги россиян по кредитным картам, отметил он. По итогам июля они составили 4,8 трлн рублей, что на 42% больше, чем в 2023 году. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями и потребительской активностью. В то же время объем ипотечного кредитования снижается. Остаются высокими только автокредиты.
Так, в сентябре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов составил 365 млрд рублей, что на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 года.
За 9 месяцев 2024 года банки выдали кредитов на 11,1 трлн рублей, что на 10% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с августом объем выданных автокредитов увеличился на 12,1%. Выдачи кредитов наличными упали на 23,16% к августу, средний размер кредита составил 169,8 тысячи рублей. В сегменте POS-кредитования объем выдач снизился на 6,3% по сравнению с августом 2024 года.
В то же время, говорит Щербаченко, с 8 по 14 октября цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%, при этом морковь подешевела на 1,9%, а картофель и бананы выросли в цене на 1,3%. Однако значительно увеличились цены на молочные продукты и масло, а стоимость авиаперелета снизилась на 2,5%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.
В октябре инфляционные ожидания россиян увеличились до 13,4% через год, по сравнению с 12,5% в сентябре, следует из опроса "инФОМ" для Банка России. Это максимальный уровень с декабря 2023 года (14,2%).
"Учитывая текущие экономические условия, регулятор будет стремиться остаться в условии жесткой денежно-кредитной политики и сдерживать инфляцию, еще повысит ключевую ставку", - заключил эксперт.
Он также напомнил, что сегодня многие банки уже подняли ставки по накопительным счетам и по депозитам до объявления новой октябрьской ключевой ставки. Щербаченко считает, что после заседания ЦБ 25 октября ставки по вкладам, могут подняться на 0,5 - 1%, в течение 20 дней в основном для новых клиентов, которые не имели вклада в этом банке в течении трех месяцев.