Сколько будет стоить доллар к Новому году? Прогноз экспертов

С начала октября курс доллара укрепился на 3,7% (24 октября доллар стоил 96,6 рубля), а с начала 2024 года — на 7,7%.

Такая динамика курса американской валюты в последние недели происходит на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами, более низких цен на нефть в начале сентября, а также восстановления объемов импорта.

Какие факторы будут влиять на курс доллара до конца 2024 года и сколько он будет стоить к Новому году, разбираемся с аналитиками.

Какие параметры определяют курс доллара сейчас

В октябре этого года наблюдается общее укрепление доллара ко всем мировым валютам в связи с более умеренными ожиданиями по динамике смягчения денежно-кредитной политики США и более устойчивой экономической динамикой, чем в ЕС и КНР, рассказывает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Ключевым фактором колебаний курсов валют сейчас выступают опасения участников рынка относительно проведения платежей по внешнеэкономическим сделкам в иностранных банках, в том числе платежей в юанях, считает управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков.

Среди других факторов, ослабляющих рубль, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин называет снижение объемов обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 25%. Из-за этого компании могут оставлять больше валюты на счетах за границей, что снижает ее приток в страну и негативно влияет на курс рубля, поясняет он. Также приток валюты в Россию сократился в октябре из-за ценовых минимумов по нефти в первой половине сентября, который отражается в динамике поступлений валюты с временным лагом, поясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Также на укрепление доллара влияет рост дефицита бюджета России и восстановление импорта при одновременном сжатии экспорта, что приводит к сокращению предложения иностранных денег, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Еще один фактор, который приводит к ослаблению рубля – это проблема с юаневой ликвидностью на внутреннем рынке на фоне санкционных ограничений (в том числе против Мосбиржи) и закрытия китайских рынков в начале октября из-за празднования Дня образования КНР, уточняет Кравченко.

Какие факторы будут влиять на курс доллара в конце года

Сейчас поводов для существенного ослабления рубля не наблюдается, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Более того, в последние дни наблюдается улучшение ситуации на рынке энергоносителей, что может способствовать восстановлению рубля. К тому же сейчас экспортеры готовятся к пику налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке, а также снижает курс доллара.

По мнению Вайсберга, продажи валютной выручки экспортерами в конце октября вырастут из-за уплаты налога на дополнительный доход (НДД) от добычи полезных ископаемых и будут оставаться на достаточно высоком уровне, так как компании будут выплачивать своим акционерам дивиденды. При этом импорт несколько снизится, так как ввоз автомобилей в Россию сократится из-за повышения утилизационного сбора и сезонного сокращения потребительского спроса в начале 2025 года, ожидает Вайсберг.

«Также негативное влияние на интерес к иностранной валюте окажут повышение ключевой ставки и сокращение продаж нерезидентами из недружественных стран своих российских активов», — считает Вайсберг.

Что будет с долларом: прогноз

До конца октября рубль способен отыграть часть потерь и оттеснить доллар к уровню 94–95 рублей, считает Шепелев. С ним согласен Зварич.

Но затем возможна новая волна укрепления иностранной валюты — до 95–97 рублей к Новому году, добавляет Шепелев.

Потавин ожидает, что курс доллара будет находиться в IV квартале 2024 года в диапазоне 94–97 рублей.

При этом Вайсберг и Кравченко прогнозируют, что к концу года доллар вернется на отметку в 95 рублей.