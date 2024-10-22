МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира

Международный валютный фонд (МВФ) назвал Россию в новом докладе о динамике ВВП стран четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности.

В докладе отмечается, что Россия по этому показателю уступила США, Китаю и Индии, при этом четвертое место Россия сохранит за собой, по мнению экспертов, по меньшей мере до 2029 года. Кроме того, отметили аналитики МВФ, ВВП России увеличится на 3,6% по итогам 2024 года.

Ранее Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП России с 2,9% до 3,2% в текущем году и с 1,4% до 1,6% в 2025 году по сравнению с июньским докладом Global Economic Prospects.