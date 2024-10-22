Госдолг Греции достиг 163,9% ВВП в 2023 году

Государственный долг в Греции в 2023 году составил 163,9% ВВП (€369,09 млрд). Об этом сообщила газета Naftemporiki со ссылкой на новые данные европейского статистического агентства Евростат.

По словам издания, Евростат повысил оценку госдолга в Греции за прошлый год на 2 процентных пункта с 161,9% ВВП, которые были рассчитаны по данным за апрель 2024 года. Статистическое агентство добавило в подсчет долга отсроченные к уплате проценты по кредитам Европейского стабилизационного механизма (ESM, создан на базе европейского стабилизационного фонда EFSF), которые Греция получила в рамках второй кредитной программы международных кредиторов. В абсолютных цифрах государственный долг Греции в 2023 году увеличился до €369,09 млрд при ВВП, который равнялся €225,1 млрд.

Издание отметило, что статистическая корректировка уровня госдолга не представляет реального риска для инвесторов в связи с пересмотром размера ВВП. Решающим фактором является предстоящее досрочное погашение еще трех платежей из кредита первой кредитной программы на сумму €7,94 млрд, которое почти полностью устраняет эффект ретроактивного включения процентов EFSF в соотношение долга к ВВП. Как ожидается, ежегодно государственный долг Греции будет увеличиваться примерно на €1,1-1,2 млрд за счет учета процентов по выплате взятых кредитов до 2032 года.

По оценкам, в 2024 году госдолг составит примерно 153,7% ВВП. В абсолютных цифрах во 2 квартале 2024 года долг Греции равнялся €369,44 млрд, при этом наибольшая доля его приходилась на кредиты (это соответствует 118,3% ВВП), облигации (42,2% ВВП), а примерно 3,1% относилась к валютам и депозитам.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из механизма жесткого внешнего управления со стороны иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Тем не менее, кредиторы продолжают мониторинг проведения страной осмотрительной налогово-бюджетной политики, чтобы не поставить под угрозу сокращение государственного долга.