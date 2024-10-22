Запад решил выяснить размеры СПГ-поставок из России

Страны Запада уже более двух лет пытаются выяснить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом говорится в материале РИА Новости. Газета.Ru

Как заявил французский министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше, для устранения европейской зависимости от российского газа нужен наивысший уровень прозрачности в сфере поставок. Агентство приводит данные Bloomberg, согласно которым Россия «использует сеть подставных фирм» от Дубая до Китая, чтобы перевозить газ с завода «Арктик СПГ — 2». В «Новатэке» при этом подчёркивали, что не занимаются теневым флотом. RT на русском

Ранее Bloomberg раскрыло тайных страховщиков российского теневого танкерного флота. По данным агентства, некоторые танкеры по-прежнему остаются застрахованы западными компаниями, услугами которых они пользовались ранее. Однако владельцы все чаще стали обращаться к российским поставщикам страховых услуг, которые поддерживаются государственным перестраховщиком — РНПК, находящимся под санкциями. В некоторых случаях в качестве страховщиков выступают компании из Камеруна и Киргизии. BFM.RU