Евросоюз обвинили в преступлении мирового масштаба

Евро получил удар, после того как Европарламент утвердил выделение Украине кредита с доходов от активов России. Об этом заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Lenta.ru

Он обвинил ЕС в «экономическом преступлении мирового масштаба». Он отметил, что Брюссель использовал нелегитимные санкции против суверенных активов России как инструмент внешней политики, что угрожает международной финансовой системе, подрывает доверие к евро и ухудшает инвестиционный климат в Евросоюзе. Газета.Ru

«Очевидно, что парламент, хоть и называется «европейским», принял противоречащее европейским интересам решение. Вряд ли проголосовавшие за него не отдают себе отчет в том, что расплачиваться перед Россией за воровство в конечном счете придется будущим поколениям европейских налогоплательщиков», - предупредил российский дипломат. ТАСС