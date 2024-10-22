Аналитик предложил решение проблемы с истекшими сертификатами Visa в РФ

Аналитик предложил решение проблемы с истекшими сертификатами Visa в России
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров отметил в беседе с RT, что истекшие сертификаты безопасности у карт Visa и Mastercard не являются проблемой для пользователей.
«Это беспрецедентная ситуация, такого раньше не случалось, платёжные системы продлевали сертификаты на несколько лет, но с 2025 года сделать это некому из-за санкций и ухода этих компаний из России. Будет или не будет работать банковская карта, будет зависеть от того, к какому решению придут банки и Национальная система платёжных карт», — отмечает специалист.
При этом, как уверяет Сидоров, трудности могут возникнуть в одном из ста случаев использования карт.
«Например, при оплате через валидатор за проезд в общественном транспорте. Проблему можно решить несколькими способами. Во-первых, при обработке карты терминалом параметр об актуальности сертификата можно выключить — и пользователи карт вообще не почувствуют разницы. Во-вторых, обновить сертификат с помощью зарубежных или отечественных IT-решений. В-третьих, часть банков предложат поменять карту Visa и Mastercard на МИР, перевыпустив новый пластик», — объяснил он.