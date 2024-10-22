Путин оценил товарооборот России и Индии

Товарооборот России и Индии находится в хорошем состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС.
Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.
"Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся. В хорошем состоянии находится товарооборот", - сказал глава государства.