Пермский депутат попросил Силуанова повысить чиновникам выплаты

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников выступил за увеличение размера суточных госслужащим. В своем Telegram-канале он заявил, что обратился с этим вопросом к министру финансов РФ Антону Силуанову в ходе рабочей встречи либерал-демократов с главой российского Минфина.

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Постников отметил, что он задал свой вопрос относительно возможности пересмотра предельного размера суточных, не облагаемых НДФЛ. Руководитель фракции напомнил о том, что, на основании федерального закона, с 2008 года сумма составляет 700 рублей, и она не менялась уже 14 лет, отметил руководитель фракции. По его словам, заработная плата государственных служащих была проиндексирована за этот период на 221,94%.

Постников подчеркнул, что министр оценил актуальность темы. Кроме того, глава Минфина России указал на планы переговорить на тему увеличения размера командировочных госслужащим с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, добавил представитель ЛДПР.

Ранее российское правительство предложило в следующем году проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2 процента. Под проект в первую очередь попадут медицинские работники, учителя, преподаватели высших учебных заведений, ученые и соцработники.