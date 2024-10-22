Производители сливочного масла сократили производство и повысили цены

Крупные производители сливочного масла прибегли к сокращению выпуска и приостановке отгрузки продукции в торговые сети. Кроме того, они уведомили их о ее подорожании, сообщают «Известия» со ссылкой на письма целого ряда компаний.

Среди фирм, проинформировавших торговые сети о временном прекращении отгрузки сливочного масла с 1 сентября, - H&N (бренд «Простоквашино»), бывшее подразделение Danone. Как уточняется, речь идет о продукции 72,5 и 82% жирности. В компании указали на «агрессивную инфляцию сливок-сырья». На такую динамику повлияли рост мировых цен на масло, низкое содержание жира в закупаемом молоке-сырье, высокий спрос со стороны молокоперерабатывающих заводов и незначительный объем запасов.

Снизил производство сливочного масла «Милком», выяснила газета. Решение затронуло такие бренды, как «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Кроме того, компания приостановила выпуск продукции под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко».

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Ограничить объем поставок решил молочный комбинат «Альметьевский», говорится в публикации. Также молкомбинат «Кунгурский», Ирбитский молочный завод, «Северное молоко» сообщили о перебоях с отгрузкой товаров. В компаниях отмечают, что нынешняя ситуация вызвана дефицитом сырья на рынке.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовится провести анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молочную продукцию. Она направила соответствующие запросы ее производителям.