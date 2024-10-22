Цены на золото приблизились к историческому максимуму

Стоимость золота во вторник, 22 октября, повышается уже шестую торговую сессию подряд. Она находится вблизи рекордной отметки в 2 750 доллара за тройскую унцию, в частности, в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитика.

К 7.39 мск стоимость декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex демонстрирует рост на 10,85 доллара, или на 0,39%, до 2 749,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро повышается на 0,8%, до 34,350 доллара за унцию.

Коммерческий директор Flow Community Тито Якопа, чьи слова приводит издание Wall Street Journal, заявил, что драгоценный металл подорожал в связи со смягчением кредитно-денежной политики в мире.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев назвал золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций. Он отметил, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.