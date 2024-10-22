К концу года у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в РФ

К концу 2024 году у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, что поставит под вопрос работоспособность инструментов оплаты. Отмечается, что банки будут самостоятельно принимать решения, продолжать ли принимать такие карты к оплате.

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— Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн. То есть речь идет о случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика, — указал один из собеседников РБК.

После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году решения о продлении сертификатов лежит полностью на российских банках. Помимо этого, работа карт также зависит от банка-эмитента и банка-эквайера.

В случае истечения сертификатов безопасности возможны сбои в проведении некоторых типов платежей, особенно в системах, где используется отложенный режим оплаты, например, общественный транспорт. По данным РБК, эта информация подчеркивает важность своевременного решения проблемы со стороны финансовых организаций.

12 стало известно, что VISA регистрирует два товарных знака в России, благодаря чему она сможет заниматься в РФ классической кредитно-финансовой деятельностью, в том числе с криптовалютой.