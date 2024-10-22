Еврокомиссия оценила, сколько денег от партнеров нужно Украине в 2025 году

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят более $40 млрд.

Его слова приводит ТАСС.

«Нехватка финансирования Украины в 2025 году достигнет $41,5 млрд, то есть на $15,6 млрд долларов больше, чем предполагалось ранее», — сказал Рейндерс, выступая в Европейском парламенте.

Также еврокомиссар заявил, что в пятницу, 25 октября, страны «Большой семерки» (G7) объявят о своих взносах в общий кредит Киеву на $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов. 19 октября газета Financial Times написала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.